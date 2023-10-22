Париж идёт ва-банк: Еревану уготовлена печальная участь

Автор: Мехти Ахмедзаде

22 октября министр обороны Армении Сурен Папикян по приглашению французского коллеги Себастьяна Лекорню совершил визит во Францию, где стороны намеревались подписать контракт на поставки вооружения и военной помощи, которая, по словам, Лекорню, будет включать в себя поставки техники и систем ПВО. Очевидно, что Париж решил пойти ва-банк и окончательно втянуть Армению в новую войну, чтобы укрепиться на Южном Кавказе. Однако таким неоколониальным выходкам Франции не суждено сбыться - как и в Африке, французы будут изгнаны прочь. Азербайджан не позволит армяно-французскому тандему вернуть хаос в регион.

Конечно подобный расклад событий при проармянской и антиазербайджанской политике Парижа бьет по азербайджано-французским отношениям. В настоящее время они заморожены и приостановлены. К примеру, в начале октября рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям приостановила свою деятельность до тех пор, пока французы не одумаются. Все политические и стратегические дискуссии, гуманитарное сотрудничество и культурное партнёрство также приостановлены.

Поставки вооружения и военной техники армянам из официального Парижа служат усилению реваншизма в Армении и усилению напряженности в регионе. Очевидно, что установление мира в регионе никак не идет на пользу официальному Парижу. Франция пытается внести геополитическую конкуренцию в регион Южного Кавказа и для этого подстрекает Армению. Хотя Париж хочет усилить свое геополитическое влияние на Южном Кавказе и получить рычаги для изменения хода событий, шансов на реализацию его намерений очень мало, ведь, чем больше Париж усиливает давление на Баку, тем жестче становятся ответы.

Собственно, неоколониалистские выходки Франции и прозападные истерики Еревана видят и в России, которую стремятся отстранить от роли покровителя Армении. Эммануэль Макрон активно пытается "включить" прозападную политику администрации Пашиняна путем привлечения армян на свою сторону посредством поставок оружия и военной техники. А армяне хлопают в ладоши и все больше разгоняют русофобию - Россия ведь "многострадальных" якобы предала своим "бездействием", а тут французы готовы обнять и погладить по голове.

Поэтому ныне Ереван и пытается всеми силами привести западные силы в регион. При этом все слепо думают, что Азербайджан, РФ и Иран будут сидеть сложа руки. Последние два вовсе не простят Армению за ее выкрутасы со странами НАТО. Пашинян и ко. будто не понимают, что, отдаваясь в руки Франции, в итоге небольшая республика рискует постепенно исчезнуть с политической карты мира, навсегда утратив геополитическую субъектность и суверенитет. Ее ждет судьба Сирии. Армению уже можно назвать "пороховой бочкой региона". Под давлением Тегерана и Москвы ни Франция, ни США, ни миссия ЕС в Армении не смогут помочь Еревану. Если вспомнить, что Армения имеет особое значение для планов России на местном геополитическом пространстве, то тактика Парижа по полному захвату Еревана и обретению роли нового покровителя армян встретит очень сильное сопротивление с российской стороны. Конечно, в это время и Иран выйдет на новый уровень отношений с Россией и сделает все, чтобы предотвратить абсурдные планы Франции в регионе.

Пытаясь оправдать свое вмешательство и поставки оружия, французы постоянно заявляют, что Азербайджан якобы является угрозой для Армении, но угрозы на самом-то деле никакой нет, ведь карабахский вопрос уже решен, закрыт и похоронен. Баку, во-первых, добился того, чего хотел - полного восстановления суверенитета, а во-вторых, после 44-дневной войны выступал лишь с мирными инициативами. Это было и подписание мирного договора, которое Пашинян постоянно "клянется мамой" подписать и планы по реинтеграции. Азербайджан придерживается и Алмаатинской декларации, заявляя о признании территориальной целостности соседа, несмотря на то, что исторически, эти земли азербайджанские. Где тут Париж видит "угрозу" для третьей армянской республики непонятно. Тем не менее в Армении с радостью продолжают катить бочку о всякого рода "геноцидах" и "этнических чистках" чтобы оправдать эти французские "волнения".

Нелогичные шаги Франции, непременно, вызывают много вопросов, но одним из главных является то, что зачем Париж активно портит отношения с надежным Баку ради нищего Еревана? Азербайджан - это бизнес, партнерство, проекты и взаимная выгода. Армения - это невыгодные политические игры и вассальная зависимость, лишний груз.

Сейчас в Париже не совсем отличаются умом и сообразительностью, не принимая во внимание простейшие факты, к примеру, что у Total Energies и у других французских гигантов есть масса проектов с азербайджанской стороны и реализуются они без каких либо задержек. Потому что в Баку знают, что макроновская Франция невечная - рано или поздно он уйдет и придут те, кто понимает реальность. Тем, не менее, риски для французских компаний есть и создаются они руководством их же страны. На кону миллиарды. Так что у Парижа есть повод задуматься над поставками вооружений Еревану - повторное искушение Армении реваншизмом может дорого обойтись Парижу. Все ее выходки, в том числе и военное сотрудничество с Арменией, несет определенные тактические и стратегические, а самое главное, нелогичные риски. Затеи Парижа и Еревана обречены на тотальный провал и не будут иметь практических последствий.