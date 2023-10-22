Уникальный опыт Побед Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это тот уникальный опыт, пример Азербайджана, который еще многие десятилетия будет изучаться политиками, политологами, конфликтологами, экономистами, социологами и даже культурологами из самых разных стран мира. Это опыт построения сильного, поступательно развивающегося государства, способного достигать целей, которые казались недостижимыми всего каких-то 20 лет назад.

И в связи с этим я хотел бы напомнить, в самом начале статьи, о тех словах, которые Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил буквально недавно, выступая перед теми, чью мечту он сделал явью - перед гражданами нашей страны, которые обрели возможность вернуться на родную землю, вдохнуть пьянящий и одновременно исцеляющий запах родной земли.

"Сегодня, отмечая этот праздничный день, все мы, естественно, еще раз выражаем глубокое почтение к памяти наших дорогих шехидов. Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день", - произнес глава нашего государства.

Это были мудрые слова блестящего стратега и тактика, который формирует в обществе идеально правильное понимание реальности. Верховный Главнокомандующий, настоящий отец всем азербайджанским солдатам и офицерам, ни словом не обмолвился о своей личной , величайшей заслуге в достижении грандиозной Победы. Он воздал дань памяти перед шехидами.

Это был очередной урок настоящего, искреннего патриотизма. В наш век, когда политики из разных стран мира играют в патриотизм, заигрывая тем самым с электоратом, но не выполняя многого из обещанного, такого рода пример способности реализовывать все поставленные цели, добиваться исторических Побед, постоянно подчеркивая роль героев нашего времени, нашего народа - это уникальный пример.

"Каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры. Они идут, они грудью идут на смерть и поднимают Флаг именно они. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти. Сегодня их души радуются тому, что мы здесь, что вы здесь. И как бы ни было горько, для их родных и близких есть одно утешение: то, что они пожертвовав своими жизнями, одержали Победу. Во время Первой Карабахской войны погибло около 15 тыс. человек. Но мы также потеряли наши земли. Конечно, каждый погибший человек незаменим. Но во время Второй Карабахской войны операции были спланированы так, чтобы потери были минимизированы, и мы добились этого", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Это были слова, обращенные юным, молодым азербайджанцам. Они все видят. Они помнят времена, когда наши земли находились под армянской оккупацией. Они знают о потерях Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны. Они являются свидетелями того, как год за годом, шаг за шагом приближалась наша великая Победа. Они осознают, что двадцать лет президентства Ильхама Алиева - яркий пример того, как правильно спланировать развитие государства во имя достижения главной, исторической цели.

Строительство экономически мощного, имеющего надежных союзников государства - тяжелая миссия. Тем более, если ее реализация начата в условиях оккупации 20% территорий страны и мощного противодействия мировых держав торжеству международного права, установлению справедливости, восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Ведь, у всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ были и остаются свои национальные интересы.

За минувшие 20 лет они неоднократно менялись. Но, на протяжении многих лет, объединяющим их фактором было то, что все они были заинтересованы в том самом статусе-кво, при котором бы продолжались бесконечные и бессмысленные переговоры между Баку и Ереваном, в то время, как пятая часть территорий нашей страны оставалась бы под оккупацией. Как выстроить такую внешнеполитическую линию, чтобы противостоять всему этому, сломить планы ведущих мировых держав и восстановить территориальную целостность Азербайджана? Этот опыт стратегии и тактики Президента Азербайджана Ильхама Алиева еще предстоит изучать мировым мозговым центрам.

Им же предстоит понять, как можно и нужно заниматься военным строительством, превратив азербайджанскую армию в самую боеспособную в регионе и в одну из самых сильных армий в мире. Это ведь так легко произнести в качестве лозунга, но это так неимоверно сложно добиться в реальности. Особенно, учитывая противодействие мировых держав и мирового армянства, давно и прочно пустившего корни в самых разных странах мира.

Азербайджан стал первой и единственной, как минимум на пространстве бывшего СССР страной, которая смогла освободить свои оккупированные территории. Грузия, Молдова, Украина этим похвастаться не могут. И это при том, что той же Украине оказывается колоссальная военно-политическая и финансовая поддержка со стороны США и ЕС. Азербайджану никто не помогал. Наша страна всего добилась своими силами. И в этом, в том числе, состоит уникальность Победы, которой мы обязаны Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это то, что также будут еще изучать в мировых политических центрах. Но есть еще один, самый главный пример для изучения с их стороны.

"Еще раз хочу сказать, что мы всегда должны быть обязаны им. Молодое поколение всегда должно воспитываться в этом духе. Их героизм не забываем, Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна. Враг взял все высоты. В каком бы направлении отсюда ни идти, можно увидеть, что на каждом холме были их посты, боевые пункты, несколько линий обороны, колючие проволоки и мины. Прорвать это, идти вперед под огнем требовало огромной смелости. Такого, возможно, не было в мировой военной истории. А если и было, то пусть нам скажут где. Не было. Это показал азербайджанский народ. В период оккупации мы воспитали молодое поколение, готовое идти на смерть за Родину и родные земли. И оно шло на смерть", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Вот то, что должно стать и обязательно станет предметом самого глубокого анализа в мировых политических центрах. Это опыт формирования поколений, готовых на все, во имя достижения великой цели, исторической Победы. Это опыт воспитания поколения героев. Это опыт формирования нации победителей. Я прекрасно помню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, произнося эту свою речь, дал волю эмоциям. Его глаза наполнились слезами, а голос дрогнул. Но это были эмоции очень сильной Личности. Это были настоящие эмоции искреннего со своим народом главы государства. Это были эмоции отца, который с гордостью рассказывает о том, каким сильным, мужественным, героическим и успешным вырос его сын. И ничего, кроме слов благодарности, за все сделанное им просто не может быть.