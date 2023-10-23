Токаев предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил при поддержке Вемирной организации здравоохранения (ВОЗ) создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом Токаев заявил на пленарном заседании Глобальной Конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященной 45-летию Алма-Атинской декларации и 5-летию Астанинской декларации по ПМСП.

По его словам, данное объединение позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Как подчеркнул президент Казахстана, система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы.

"Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на реализуемых мерах по развитию системы здравоохранения в стране.

"Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Практически в каждом крупном населенном пункте действуют молодежные центры здоровья. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрослого населения. Для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг нами проведен ряд реформ. В результате, с 2018 года, количество пунктов первичного звена для села было увеличено более чем в 3 раза. Наряду с этим активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи", - добавил он.