Когда Турция одобрит заявку Швеции в НАТО?

Процесс ратификации Турцией заявки Швеции на членство в НАТО вряд ли будет быстрым, несмотря на имеющиеся попытки давления, заявил российским СМИ дипломатический источник в Анкаре.

Как отмечали ранее шведские СМИ, правительство ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель".

"Вряд ли этот процесс будет быстрым ввиду другой имеющейся сейчас повестки перед правительством (ситуация на Ближнем Востоке) и того, что не все условия Анкары выполнены шведской стороной.

Последнее слово в процессе скажет Великое национальное собрание (парламент) Турции. Имеющиеся попытки давления на страну напрасны", - сказал собеседник агентства.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.

