Начались совместные учения Азербайджана и Турции

Начались совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" с участием военнослужащих армии Азербайджана и Вооруженных Сил Турции.

Как передает в понедельник Day.Az, об том сообщили в минобороны Азербайджана.

"В совместных тактических учениях, проводимых в различных направлениях нашей страны, включая Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты.

На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину условного противника.

В совместных тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава", - говорится в сообщении ведомства.