Армения грозится отказаться от российского посредничества?

Армения пока не бойкотирует российскую площадку переговоров с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с таким обманчивым заявлением выступил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

У политика поинтересовались, почему армянская сторона участвует в переговорах в Тегеране, но отказывается от встреч, так или иначе связанных с Россией. Как известно, премьер Армении и глава МИД отказались от участия в саммите СНГ в Бишкеке, который состоялся 13 октября.

Депутат заявил, что Армения была и остается членом ОДКБ и других постсоветских интеграционных структур, и принимает участие в мероприятиях этой организации. На вопрос, бойкотирует ли Армения российскую площадку, Кочарян заявил: "Конечно не бойкотирует. Пока не бойкотирует".

Весьма любопытное заявление, вторая часть которого может трактоваться как угроза. Ведь в последнее время Ереван сделал достаточно, чтобы максимально дистанцироваться от Москвы и развернуться в сторону западных стран. Однако, выступление премьер-министра Никола Пашиняна на страсбургской сессии Европарламента, а точнее, отсутствие интереса к нему среди евродепутатов, указывает на то, что западные страны не готовы принять Армению с распростертыми объятиями.