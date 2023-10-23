Выстрелы на ирано-азербайджанской границе

22 октября в 00:10 на территории несения службы пограничного отряда "Гёйтепе", пограничной заставы, пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Остайыр Ярдымлинского района, пограничным нарядом была пресечена попытка контрабанды наркотических средств в крупном размере из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики 2 неизвестными лицами.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-центре ГПС, нарушители границы, проигнорировав законные требования пограничников, применили огнестрельное оружие, угрожая жизни пограничников и пытались уйти от преследования.

"Для обезвреживания нарушителей границы, пограничный наряд вступил с ними в рукопашный бой и, проявив профессионализм, сумел их обезоружить.

В ходе расследования было установлено, что задержанные являются гражданами Исламской Республики Иран - житель Парсабадского района Ибрагимзаде Джанали Самиулла оглу (1986 года рождения) и житель Гарминского района Сиямак Фарзи Азим оглу (2003 года рождения), у которых при досмотре были изъяты наркотические средства общим весом 9 килограммов 55 граммов (5 кг 435 граммов героина, 3 кг 620 граммов метамфетамина), 1 прибор ночного видения и пистолет марки "Beretta" (с 10 патронами)", - говорится в сообщении ГПС.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.