https://news.day.az/politics/1608780.html Премьер-министры Азербайджана и Армении примут участие в V Международном форуме Шелкового пути в Тбилиси
Премьер-министры Азербайджана и Армении примут участие в V Международном форуме Шелкового пути в Тбилиси
26-27 октября в Тбилиси пройдет V Международный форум Шелкового пути, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на официальный сайт форума.
Согласно информации, в форуме примет участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Выступление А.Асадова запланировано на первый день мероприятия.
Кроме того, в форуме примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается, что он также выступит в первый день форума.
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