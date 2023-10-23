Премьер-министры Азербайджана и Армении примут участие в V Международном форуме Шелкового пути в Тбилиси

26-27 октября в Тбилиси пройдет V Международный форум Шелкового пути, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на официальный сайт форума.

Согласно информации, в форуме примет участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Выступление А.Асадова запланировано на первый день мероприятия.

Кроме того, в форуме примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается, что он также выступит в первый день форума.