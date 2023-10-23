Страны ОТГ укрепляют сотрудничество в сфере человеческих ресурсов
23 октября в городе Самарканд (Узбекистан) состоялась вторая встреча лиц, ответственных за развитие человеческих ресурсов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в ОТГ.
Было отмечено, что во встрече приняли участие первый заместитель председателя Агентства по развитию государственных услуг при президенте Узбекистана, руководители структур, ответственных за развитие человеческих ресурсов стран-членов ОТГ, и заместитель генерального секретаря ОТГ.
В ходе встречи, стороны обсудили вопросы совершенствования сотрудничества в области человеческих ресурсов, в том числе сотрудничества между государствами-членами ОТГ в области развития сфер, связанных с молодежью и образованием.
Стороны также обсудили возможность создания по инициативе Турции Института человеческих ресурсов тюркского мира под эгидой ОТГ.
Отметим, что Азербайджан на встрече представляла председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
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