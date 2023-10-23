Главы минобороны Азербайджана и Таджикистана обсудили военное сотрудничество

23 октября в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Гости возложили цветы к могилам общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а затем посетили Аллею шехидов, где почтили память наших сограждан, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

В министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом генерал-полковник Ш.Мирзо оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Было рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и о работе, проводимой на освобожденных территориях.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр обороны Таджикистана, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и поздравил азербайджанского коллегу с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Была отмечена важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества. Была особо подчеркнута значимость взаимного обмена опытом в области армейского строительства и военно-технической сфере.

На встрече также были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.