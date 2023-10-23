Агентство по разминированию опубликовало еженедельный отчет

Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает в понедельник Day.Az, в ходе операций по разминированию, проведенных с 16 по 22 октября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 147 противопехотных и 130 противотанковых мин, а также 1067 неразорвавшихся боеприпасов.

Была расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория в 611,4 гектара.