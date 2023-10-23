https://news.day.az/politics/1608866.html Агентство по разминированию опубликовало еженедельный отчет
Агентство по разминированию опубликовало еженедельный отчет
Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
Как передает в понедельник Day.Az, в ходе операций по разминированию, проведенных с 16 по 22 октября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 147 противопехотных и 130 противотанковых мин, а также 1067 неразорвавшихся боеприпасов.
Была расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория в 611,4 гектара.
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