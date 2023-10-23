https://news.day.az/politics/1608890.html В Тегеране началось заседание в формате "3+3" - ФОТО
В Тегеране началось заседание в формате "3+3" - ФОТО
В столице Ирана Тегеране началось заседание в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на встрече обсуждаются вопросы, связанные с Южным Кавказом, развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, в сферах безопасности, транзита, энергетики и т.д.).
Напомним, что первое заседание в формате "3+3" состоялось в прошлом году в Москве.
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