В Тегеране началось заседание в формате "3+3"

В столице Ирана Тегеране началось заседание в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на встрече обсуждаются вопросы, связанные с Южным Кавказом, развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, в сферах безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Напомним, что первое заседание в формате "3+3" состоялось в прошлом году в Москве.

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