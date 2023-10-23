Спецназовцы успешно выполнили задачи в ходе совместных азербайджано-турецких учений

Продолжаются совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023", проводимые в различных направлениях нашей страны, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, с участием Сухопутных войск Азербайджанской Армии, Отдельной Общевойсковой Армии, ВВС, Ракетно-артиллерийских войск, Инженерных войск, Сил специального назначения, а также спецназа ВМС и представителей соответствующих видов войск Вооруженных сил Турции состоялся очередной этап совместных учений.

В соответствии с планом были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника точными огневыми ударами, обезвреживанию диверсионной группы в глубине оперативного района и освобождению заложников.

Привлеченные к учениям военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач.