Джейхун Байрамов встретился с Президентом Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Ирана.

Отметим, что в Тегеране началась встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Армении - Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Арарата Мирзояна.

Напомним, что первое заседание в формате "3 + 3" состоялось в прошлом году в Москве.