https://news.day.az/politics/1608900.html Джейхун Байрамов встретился с Президентом Ирана
Джейхун Байрамов встретился с Президентом Ирана
Президент Ирана Ибрахим Раиси принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Ирана.
Отметим, что в Тегеране началась встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Армении - Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Арарата Мирзояна.
Напомним, что первое заседание в формате "3 + 3" состоялось в прошлом году в Москве.
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