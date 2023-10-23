Участие нерегиональных стран никаких проблем на Южном Кавказе не решит

Участие нерегиональных стран никаких проблем на Южном Кавказе не решит.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сегодня в Тегеране на заседании министров иностранных дел в формате "3+3", сообщает в понедельник Day.Az.

По его словам, это даже может еще больше осложнить ситуацию.

Абдоллахиян отметил, что основной целью формата "3+3" является участие стран региона и усиление совместного сотрудничества для решения внутрирегиональных проблем.

"Напряженность на Южном Кавказе уже позади. Появилась большая возможность для стран региона. Настала очередь мира, сотрудничества и развития. Надеемся, что на следующих заседаниях мы станем свидетелями активного и конструктивного участия также дружественной Грузии", - сказал он.

Отметим, что в Тегеране началась встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении.

Напомним, что первое заседание в формате "3 + 3" состоялось в прошлом году в Москве.