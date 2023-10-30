Роль ЕС, как посредника между Арменией и Азербайджаном, находится под угрозой

Высшие должностные лица Азербайджана отвергли заявления о неизбежности нового конфликта с Арменией, опровергнув предположения о возможности применения силы для захвата стратегически важного транспортного коридора внутри соседней страны, настаивая на возможности подписания прочного мирного соглашения в скором времени.

После переговоров с российскими коллегами министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что "существуют реальные шансы на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией в течение короткого периода времени" после того, как в прошлом месяце Азербайджан в результате молниеносной операции восстановил контроль над Карабахом.

Соглашение положит конец конфликту, в который оказались втянуты такие мировые игроки, как Россия, ЕС и США, и в то же время опровергнет предположения о том, что Азербайджан может применить силу для обеспечения безопасности так называемого Зангезурского коридора - пока еще нереализованного автомобильного и железнодорожного сообщения, которое должно соединить материковую часть Азербайджана с Нахчываном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского издания Politico.

Автор статьи напоминает, что в беседе с Politico помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что страна не планирует захватывать Зангезур после того, как обе стороны не смогли договориться об его открытии. По его словам, этот проект "потерял для нас актуальность - вместо этого мы можем осуществить его с Ираном".

"Нашей повесткой дня было только создание транспортных связей и коммуникаций в рамках двустороннего взаимодействия, - сказал Гаджиев. - Если это так, то да, а если нет, ну и ладно. Это все еще в силе, но от армянской стороны потребуется показать то, что она действительно заинтересована в этом".

Как пишет Politico, в начале этого месяца в соответствии с соглашением с Тегераном Баку начал строительство новой автодороги через соседнюю страну. Однако есть надежда, что транспортное сообщение может быть возобновлено в рамках прогресса по мирному договору, но без "экстерриториальных" уступок, которые позволили бы Азербайджану обойти армянский пограничный контроль. В настоящее время границы закрыты.

"Позиция Армении всегда была четкой в вопросе разблокирования региональных коммуникаций, - заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян. - Она должна основываться на суверенитете и юрисдикции государств, принципах взаимности и равенства". Официальные представители Армении отказались комментировать ход мирных переговоров, которые в течение последних нескольких месяцев проходили при посредничестве США, ЕС, России и Ирана.

Сотни тысяч этнических азербайджанцев были насильственно изгнаны армянскими войсками в ходе войны, последовавшей за распадом Советского Союза, многие из них были вынуждены покинуть деревни на юге Армении. Президент Азербайджана призвал разрешить им вернуться домой, заявив на прошлой неделе: "Мы вернемся в Зангезур, но мирным путем. Мы вернемся туда не на танках, а на легковых машинах".

В заявлении по поводу кризиса в Карабахе в сентябре, когда десятки тысяч этнических армян покинули свои дома, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана" и настаивал на том, что "применение силы для решения споров неприемлемо".

В начале этого месяца Блинкен провел встречу с американскими законодателями для обсуждения конфликта. Два человека, знакомые с ходом беседы, сообщили Politico, что высокопоставленный дипломат сказал, что Вашингтон отслеживает возможность возникновения конфликта внутри границ Армении, но в Госдепартаменте отказались от комментариев. Пресс-секретарь Мэтью Миллер оспорил эти утверждения несколько дней спустя в комментариях местным СМИ.

Автор статьи коснулся и предоставления Францией Армении оружие для защиты ее суверенитета - это решение, по мнению Президента Азербайджана, сделает Париж виновным в случае нового противостояния.

"Однако роль ЕС как посредника в конфликте теперь, похоже, находится под угрозой: переговоры в Брюсселе, запланированные на этот месяц, были отложены через несколько дней после переговоров по мирному соглашению в Иране, в которых участвовала Россия. Однако высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности настаивает на том, что союз не теряет своего влияния, просто организация встреч занимает много времени", - резюмирует издание.