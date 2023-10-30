Армянская благодарность, она такая

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Если бы русские цари, привадившие армян и открывшие им двери на чужие земли; если бы советские власти, одарившие армян азербайджанскими территориями и первой в их истории государственностью; если бы российские власти, поддержавшие армянский сепаратизм и покровительствовавшие многие годы оккупантам, знали, чем вся эта любовь закончится, история региона могла бы быть совсем иной.

Перефразировав известное изречение, скажем - нет более подлого врага, чем бывший друг. Хотя другом армянство, в общем-то, для России никогда не было. Все эти цари, генсеки и президенты России думали, что армянство из благодарности будет хранить им верность, и забывали истину о том, что предавший одного хозяина обязательно предаст и другого. Армянская верность продолжалась, пока "муж" был сильным и богатым и все его боялись. А сегодня у России нет более подлого врага, чем Армения и армянство. Армяне затмили все, что было сказано и сделано в мире против Москвы за последние годы. Не зря говорят, что удар в спину обычно наносит тот, кого изо всех сил защищал своей грудью.

Мы прекрасно помним, сколько помоев было вылито на наши головы российской пропагандой, сколько прямых и подковерных шагов против наших интересов было сделано российской стороной, но в нас нет той злости и ненависти, которыми просто фонтанирует армяство. Такие эмоции губят народы. Не в физическом, а в моральном плане, в плане развития и перспектив. Ничего из этого у Армении нет, потому что она не умеет быть благодарной и помнить хорошее. Армянам надо сесть и спокойно посчитать, скольких своих хозяев они предали и продали за последние два столетия. Это же неплохо было бы сделать и ее новым хозяевам, чтобы потом не удивляться и принять превентивные меры перед очередным предательством. Оно обязательно последует в будущем, когда на горизонте замаячит для армянства что-то более интересное с точки зрения реализации его нездоровых фантазий.

Сегодня армянство дружно ждет смерти президента России Путина. Да, вы не ослышались. Пару дней назад распространились некие слухи, которые очень обрадовали армян, уже волнительно ожидающих, что следующий руководитель России поддержит Армению в ее территориальных претензиях к Азербайджану. В армянских СМИ уже рассуждают на тему. Вот умрет Путин, и Армении нужно не опоздать "уловить ветер перемен", считает, например, обозреватель Акопджанян. "Новая Россия", пишет он, "встанет плечом к плечу" с Ереваном, и вот тогда Баку и Анкара у армян попляшут. Ой попляшут. В общем, обозреватель Акопджанян предлагает смотреть в будущее с оптимизмом и ждать смерти Путина.

Менее аморальные армянские деятели высказываются покультурнее, но смысл от этого не меняется.

Новые хозяева, уже пристроившие Армению у себя на плечах и позволившие ей болтать ножками, думают, что сделали выгодную покупку. Новый слуга будет делать стойку по свистку хозяина, ходить на ушах и до поры до времени верно заглядывать в глаза. Им предстоит пройти весь путь, который прошла Россия, и получить массу удовольствия от покровительства армянству, а закончится праздник ударом в спину, когда найдется кто-то, кто предложит более сладкую конфетку. Хотя куда уж слаще. Россия создала Армению на нашу голову! Только прислушайтесь - подарила им государство, которого у армян никогда не было. Она поддерживала это искусственное образование всеми силами, всячески опекала. Можно сказать, поддерживала буквально до вчерашнего дня. Ведь только 25 октября в бюллетенях Минобороны РФ Карабахский экономический район и Ханкенди, наконец, начали называться правильно. А ведь мы боролись за это целых три года. Видимо, в Москве до последнего ждали, что неблагодарное дитя одумается и вернется в лоно семьи.

А дитя сидит сейчас у "капельницы" и нервно подкручивает вентили, с нетерпением ожидая, когда ставший ненужным бывший покровитель помрет.