https://news.day.az/politics/1609990.html Али Асадов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси - ФОТО
Али Асадов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси - ФОТО
27 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси и почтил его память.
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Азербайджанской Республики возложил венок к бюсту общенационального лидера и с уважением почтил его память.
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