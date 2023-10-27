Али Асадов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси

27 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси и почтил его память.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Азербайджанской Республики возложил венок к бюсту общенационального лидера и с уважением почтил его память.