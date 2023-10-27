"Сбылась мечта идиота": нелепый повод для радости Давида Хажакяна

Автор: Акпер Гасанов

С радостной вестью летит из Франции в Армению член партии "Просвещенная Армения" Давид Хажакян. Это, напомню, созданная в 2015 году партия во главе с послом по особым поручениям Эдмоном Марукяном. Чтобы понять степень "весомости" этой партии укажу на то, что она в 2021 году не прошла в парламент РА на внеочередных выборах, ибо не преодолела необходимый "барьер".

Понятно, что в таких условиях радоваться членам этой партии приходится всему. Тем более тому, что одного ее члена пригласили в Страсбург. И ведь не просто так пригласили, а еще и "подарок" вручили. О чем радостно написал на своей странице в в Facebook сам Хажанян. "Я возвращаюсь в Армению из Страсбурга, удовлетворенный тем, что Конгресс местных и территориальных властей Совета Европы абсолютным большинством проголосовал за декларацию, однозначно осуждающую действия Азербайджана", утверждает он.

Как мало, оказывается, нужно армянскому политику для счастья. Помнится, даже мелкий воришка и самозванец Шура Балаганов имел более завышенную планку. Он утверждал, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. А тут показали Давиду в Страсбурге клочок бумаги и он так возбудился, что сразу удовлетворился. Что же привело к такому результату?

Оказывается, на этой бумажке, как утверждает член "Просвещенной Армении" говорится о том, что "Конгресс выражает поддержку Армении в борьбе с возникшим гуманитарным кризисом и будет держать ситуацию вокруг "арцаха" в центре внимания". То есть, классическое бессмысленное заявление. Азербайджану как-то уже глубоко фиолетово, в центре, сбоку, снизу или сверху внимания будет кто-то держать что-то, к ним никакого отношения не имеющее.

Тем более, что даже премьер-министр РА Никол Пашинян письменно и устно многократно подчеркивал признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Странно, что соратник Пашиняна, лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян не сообщил члену своей партии, что никакого "арцаха" нет даже в качестве слова, используемого официальным Ереваном. Может тогда блажь с лица Хажакяна слетела бы.

Впрочем, самое забавное в его радостном посте было впереди. Давид утверждает, что этим документом Конгресс предъявил требование к Азербайджану освободить всех лидеров карабахской хунты. Вот читаю я это все и думаю- этот Хажакян действительно такой наивный или только прикидывается таким? Время покажет, но совершенно очевидно, что в Баку плевать хотели на просьбы, пожелания, рекомендации и тем более требования Конгресса местных и региональных властей.

Причем, по целому ряду причин. Начнем с того, что данная организация должна заниматься укреплением местного и регионального самоуправления в странах, входящих в Конгресс. Защита лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях против Азербайджана и азербайджанцев- не их компетенция. Кроме того, Азербайджан не состоит в этом Конгрессе.

Тут получается прямо, как в известном анекдоте, где один сосед говорит другому, что про него, в его отсутствие говорят много нехорошего. "Передайте им, что когда меня нет, они меня даже могут бить!", слышит он в ответ. Проще говоря, после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, после поднятия нашего государственного флага в Ханкенди, все эти бумажки, удовлетворяющие армян, не имеют никакой реальной ценности.

При этом забавно, что армянская сторона, которая десятилетиями игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, продолжая оккупацию 20% наших территорий, вдруг прониклась таким уважением к каким-то резолюциям. Жду теперь, когда свою позицию выскажет артель по реставрации использованных презервативов. Не удивлюсь, если таковая реально существует и способна удовлетворить очередного армянского политика.

При этом, судьбу бывших лидеров карабахской хунты будет определять азербайджанский суд. Всем им предъявлены очень суровые обвинения. В любой европейской стране, обвиняемым по аналогичным статьям, осуждают на очень длительные сроки заключения. Так что, идут те, кто предлагает освободить преступников в долгое, эротическое путешествие. И Давида Хажакяна пусть с собой захватят, чтобы он и дальше удовлетворенным в РА возвращался.