https://news.day.az/politics/1610167.html Минобороны России изменило наименование зоны действия миротворцев
Минобороны России изменило наименование зоны действия миротворцев
Министерство обороны Российской Федерации изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики", следует из информационного бюллетеня военного ведомства, передает Day.Az.
Ранее в бюллетенях Министерства обороны России зона действия российских миротворцев именовалась "зоной нагорно-карабахского конфликта".
Как отмечается в информационном бюллетене за 27 октября, для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям были выставлены два поста в районе Ханкенди.
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