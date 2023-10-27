Минобороны России изменило наименование зоны действия миротворцев

Министерство обороны Российской Федерации изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики", следует из информационного бюллетеня военного ведомства, передает Day.Az.

Ранее в бюллетенях Министерства обороны России зона действия российских миротворцев именовалась "зоной нагорно-карабахского конфликта".

Как отмечается в информационном бюллетене за 27 октября, для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям были выставлены два поста в районе Ханкенди.