Детали трехсторонней встречи премьер-министров Азербайджана, Грузии и Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили озвучил детали трехсторонней встречи с премьер-министрами Азербайджана и Армении - Али Асадовым и Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az, Ираклий Гарибашвили написал на своей странице в Facebook, что в ходе встречи с коллегами он обсудил масштабные региональные проекты, отвечающие интересам всех трех стран.

"Я очень рад возможности принять премьер-министров Армении и Азербайджана в рамках Тбилисского форума Шелкового пути, чтобы поговорить о будущем Южного Кавказа и масштабных региональных проектах, реализация которых отвечает общим интересам. Мы готовы продолжать наши усилия для достижения мира, стабильности и экономического развития в регионе на благо наших стран", - написал Гарибашвили.