Французское вооружение напугало армян

Автор:Эмин Севдималиев

После изначальной эйфории, связанной с возможными закупками вооружений из Франции, в Армении началась стадия трезвой оценки ситуации. Полковник запаса, военный эксперт Айк Нагапетян заявил в ходе беседы армянскому YouTube каналу отметил, что возможные закупки вооружений усложнят ситуацию для страны.

"Теперь проблема с этими новыми партнерами. Например, у нас есть сосед, интересы которого в этом полностью совпадают с нами, конечно же Иран. И Иран готов оказать нам военно-техническую и военную помощь. Помимо этого, давайте еще учтем, что наш стратегический союзник Россия сейчас находится в состоянии войны с НАТО. И теперь Пашинян приглашает в Армению одного из членов НАТО, который фактически воюет с Россией. Это не нормальный шаг. Более того, у Ирана вполне серьезные и жесткие оценки представительству Армении в НАТО. То есть сейчас нынешние власти Армении предпринимают шаги, согласно которым как минимум с двоими нашими соседями, с которыми у нас договорные и внедоговорные отношения, но с совпадающими интересами, фактически ухудшают отношения.

Что касается планируемых закупок новых вооружений, я уже говорил, что это только пока намерения. Написано намерение, желание. Это не те виды оружия, на которых подразделения наших вооруженных сил учились и готовы эффективно использовать. То есть приобретение этого оружия не означает, что ваше воздушное пространство, раз и будет защищено. И этими тремя средствами, воздушное пространство не закроешь. Это вызывает смех", - заявил Айк Нагапетян.

Конечно, для армян такой подход к ситуации означает переход от эмоционального реагирования к рациональному анализу. В Армении начинают осозновать, что резкие внешнеполитические изменения, на которые нацелились нынешние власти, ставят под угрозу национальные интересы. При этом, экспертное сообщество Еревана начинает отходить от однобокого анализа ситуации, основанного лишь на своих интересах. Этот сдвиг обусловлен осознанием того, что Армения является маленькой страной не имеющей каких-либо серьезных рычагов влияния на своих крупных соседей, в частности на Иран и Россию.

Ранее мы анализировали динамику потенциальной конфликтной ситуации, в которой может оказаться Армения, в силу привлечения новых игроков в регион. Несмотря на то, что анализ велся в контексте внедрения в регион США, выводы будут аналогичными и с точки зрения попыток Франции распространить свое влияние на Южном Кавказе при помощи Армении. Для Тегерана является экзистенциальной угроза появления союзника Вашингтона по НАТО так близко к своим границам.

Фактически, Армения предоставляет свою территорию для того, чтобы увеличить потенциальное количество конфликтных ситуаций для Ирана, который и без этого сталкивается с большим количеством недружественных сил.

К этому анализу можно добавить и возможную реакцию России, которая также будет не в восторге от присутствия западного влияния у своих границ.

Таким образом, закупки иностранного вооружения создают для Армении серьезные риски, так как крупные игроки в регионе интерпретируют намерения Еревана по своему, что является абсолютно логичным. В Армении не продумали одну важную деталь, которая ставит страну лицом к лицу с серьезными вызовами.

Мировая политика представляет собой риск менеджмент. Каждая страна, большая или маленькая, ставит целью гарантировать свое процветание и свою безопасность. А Армения, не обладающая достаточным воздействием на крупные державы, становится стороной, которая создает риски. В такой ситуации весьма сомнительно, что Иран и Россия будут долго терпеть подобное поведение.