Страна-марионетка Азербайджану не указ

Автор: Мехти Ахмедзаде

Как мы сообщали ранее, в числе проармянских стран наблюдается пополнение - в лице очередной защитницы Армении выступила Канада, глава МИД которой в последнее время выступает с антиазербайджанскими заявлениями. В ходе своего визита в Армению министр иностранных дел Канады Мелани Джоли выступила с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана и даже пригрозила Баку санкциями.

Стоит отметить, что такая тенденция прослеживалась уже давно, но сейчас ситуация переходит границы логики. Канада, которая в течение 30 лет ни разу не призывала Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий, пытается обвинить Азербайджан в некой "депортации", беря в основу предрассудки и крестоносное мышление.

Джоли и раньше высказывала абсурдные претензии в адрес Азербайджана. Её некомпетентность как главы МИД, пристальное наблюдение за нашей страной, за ситуацией на азербайджано-армянской границе, показывает, насколько она далека от норм дипломатии.

Поскольку Канада с момента своего создания была марионеточным государством без независимой внешней политики, истеря и угрожая Азербайджану некими санкциями, Джоли лишь доказывает то, что ее миссия - безоговорочно выполнять указания тех, или иных акторов, к примеру Вашингтона.



О марионеточности канадского правительства можно, кстати, говорить бесконечно. Чего стоит хотя бы разница между Канадой и любым американским штатом в том, что губернаторы штатов обладают большей властью, чем представители этой британской колонии. Даже губернаторы штатов иногда могут занимать иную позицию, чем Вашингтон. Но Канада не имеет права на собственное мнение.



Созданная в результате геноцида местных аборигенных народов Канада является последней страной, которая может обвинять другие страны "в нетерпимости". Всем известны выявляющиеся до сих пор факты массовых убийств детей в многочисленных школах-интернатах, открытых для детей тех самых народов.



Присоединение Канады к миссии ЕС в Армении на самом деле является операцией США по размещению своего "вассала" в этой миссии. США не присоединяются к самой миссии ЕС, но хотят при этом контролировать процессы посредством своей пешки.



Но кто такая Канада, марионетка США, чтобы угрожать Азербайджану санкциями? Бессмысленные идеи, озвученные главой канадского МИД, показывают, что у министра нет даже привычных географических знаний. В противном случае она бы поняла важность нашей страны. Сегодня Канада поставляет свои потребности в уране через страны Центральной Азии. Уран нельзя транспортировать по воздуху, поэтому в Канаду уран можно доставить либо через Китай, либо через Азербайджан. Китай не может на это пойти, поэтому Канада зависит в этом вопросе от Азербайджана. Азербайджан может и должен прекратить этот экспорт в любой момент.



Если в Канаде думают, что они смогут беспрепятственно подорвать мир на Южном Кавказе, то эли лица глубоко заблуждаются. При любом вмешательстве во внутренние дела нашей страны, деятельность канадских компаний в Азербайджане должна быть ограничена, ибо нам не нужна недружественная, двуличная страна и ее компании. Каков будет привет, таким станет и ответ.