https://news.day.az/politics/1610326.html Сахиба Гафарова выразила соболезнования казахстанским коллегам
Сахиба Гафарова выразила соболезнования казахстанским коллегам
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Сената Парламента Маулену Ашимбаеву и председателю Мажилиса Казахстана Ерлану Кошанову в связи с трагедией, произошедшей на шахте в Карагандинской области Казахстана.
Как сообщили Day.Az в отделе по печати и связям с общественностью парламента, председатель Милли Меджлиса от своего имени выразила соболезнование обоим спикерам, семьям и близким погибших, а также всему народу Казахстана, пожелала выздоровления раненым.
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