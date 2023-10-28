Сахиба Гафарова выразила соболезнования казахстанским коллегам

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Сената Парламента Маулену Ашимбаеву и председателю Мажилиса Казахстана Ерлану Кошанову в связи с трагедией, произошедшей на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Как сообщили Day.Az в отделе по печати и связям с общественностью парламента, председатель Милли Меджлиса от своего имени выразила соболезнование обоим спикерам, семьям и близким погибших, а также всему народу Казахстана, пожелала выздоровления раненым.