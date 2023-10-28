Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается арестовать Роберта Кочаряна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьера.

"В разные периоды выдвигались различные обвинения и продолжались определенные судебные процессы, однако, благодаря его связям и влиянию, ему пока удается выйти сухим из воды, то по "состоянию здоровья", то ввиду чего-либо еще. Есть решение предпринять конкретные шаги, чтобы не дать Роберту Кочаряну вечно уворачиваться от ответственности, в том числе и в связи с мартовскими событиями", - сказал источник.

Судя по всему, в правительстве Армении решили положить конец постоянным вмешательствам второго экс-президента во внутреннюю и внешнюю политику. Кочарян, как известно, не раз пытался вернуть себе былую славу и власть, несмотря на постоянные судебные разбирательства. Бывший президент участвует во всех антиправительственных шествиях и является "человеком Кремля", от которого Ереван пытается оторваться и повернуться в сторону Запада.

Сперва в Армении обвинили сына Кочаряна - Левона. Он был задержан, затем правоохранительные органы возбудили уголовное дело и продлили арест на 2 месяца. Позже Ереван принял Римский статут, направленный против России и теперь, как сообщают источники в правительстве, очередь, по-видимому, дошла до Кочаряна, который постоянно избегает наказания благодаря своему влиянию.

Противостояние между действующим премьером и экс-президентом продолжается довольно давно. В начале этого года суд отклонил иск Кочаряна против Пашиняна. Разбирательство шло 2 года. Помимо опровержения второй президент также требовал от премьер-министра компенсации в размере 4 млн драмов "за клевету" и "нарушение презумпции невиновности". Поданный им иск был связан с оценкой Пашиняном кровавых событий марта 2008 года. Судья Сергей Саакян пришел к выводу, что премьер-министр Пашинян не нарушал права Кочаряна на справедливое судебное разбирательство и не клеветал на него.

Напомним, что, помимо избежания наказания за свои преступные действия, Кочарян и члены его семьи были вызваны в июле в Генпрокуратуру по делу о незаконном имуществе. Решением Антикоррупционного суда от 13 июля 2023 года на основании заявления Генпрокуратуры был наложен арест на имущество второго президента республики Роберта Кочаряна и семи взаимосвязанных с ним лиц (члены семьи - жена, дети, их супруги). Генпрокуратура настаивала на конфискации 20 единиц недвижимости в Ереване в административных зданиях района Кентрон, двух транспортных средств, доли в 18-и иностранных и армянских компаниях, депозитов и ценных бумаг на сумму 1,5 млн долларов, а также около 22 млрд драмов.

Чем закончится противостояние, покажет время. Пашинян, очевидно, не успокоится, пока Роберт Кочарян не сядет в тюрьму.