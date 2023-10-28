МИД Азербайджана ответил на претензии Макрона

Азербайджан решительно осуждает и отвергает необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые президентом Франции Эмманюэлем Макроном против Азербайджана 27 октября в рамках заседания Совета Европейского союза в Брюсселе.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на заявление МИД Азербайджана по этому поводу, обвинения Франции в адрес азербайджанской стороны в якобы "создании угрозы территориальной целостности и суверенитету Армении" нелепы и неприемлемы. Являвшаяся посредником Франция десятилетиями закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20 процентов территории Азербайджана и поощряла сепаратизм на азербайджанских территориях.

В заявлении отмечается, что Франция никогда не предпринимала успешных посреднических усилий, и ее посредничество по решению бывшего армяно-азербайджанского конфликта осталось в прошлом, как и Минская группа. Французская сторона не сделала ничего, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, несмотря на неоднократные призывы Азербайджана о выводе вооруженных сил Армении в соответствии с международными обязательствами, в том числе четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, а также о ликвидации сепаратистского режима.

Позиция, занятая Францией, также показывает, что она отказывается извлекать уроки из своей собственной истории. Напротив, она упорно пытается компенсировать свои неудачи в Африке и других регионах обреченным на провал вмешательством в регионе Южного Кавказа. Если Франция захочет менее болезненно решить вопросы, связанные с ее хрупким существованием в своих бывших колониях, Азербайджан может предложить посреднические услуги в этом направлении.

Франция должна прекратить свою коварную политику, направленную на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в регионе, говорится в заявлении ведомства.