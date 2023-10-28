Автор: Мехти Ахмедзаде

"Не виноватая я! Он сам пришел".

Этот знаменитый оправдательный возглас героини Светланы Светличной впервые прозвучал в гайдаевском фильме "Бриллиантовая рука". С тех пор прошло 54 года и фраза обрела крылатый характер. Ныне ее иногда можно услышать в повседневной жизни или, вспоминая, указать на то, как кто-то яростно пытается оправдаться за свои ошибки. А сегодня этот возглас во всю произносил так называемый "президент" несуществовавшего "арцаха" Самвел Шахраманян, который более чем через месяц появился в эфире "общественного" телевидения того же ликвидированного сепаратистского образования и начал оправдываться перед соплеменниками, чтобы спасти свою шкуру.

Напомним, что после антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахском экономическом районе, который тогда частично имел зону временной ответственности российских миротворцев, сепаратисты подняли белый флаг, сдались, распустили свою так называемую "армию обороны", а Шахраманян стал тем, кто и распустил этот цирк, подписав т.н. "указ" о роспуске.

В общем, груз на его тонкой шее оказался большим - армяне, естественно, налепили на него клеймо предателя и все это время последний главарь сепаратистов молчал в тряпочку. Но увидел, то не может спокойно передвигаться по Еревану и решил "внести ясность в волнующие общество вопросы".

Так, в своем интервью, Шахраманян поведал о том, как они (сепаратисты) остались наедине с Азербайджаном, все на них забили, весь мир, даже Армения. Поэтому ему, мол, пришлось, сдаваться и выполнять требования Баку. Успел он, кстати, по новой традиции армянства, обвинить в бездействии и РМК. "Стояли и наблюдали" - говорит Шахраманян.

Пройдемся по оправдательным возгласам по одному и разберем по полочкам:

1. "Мы не смогли бы покинуть Карабах с тяжелой техникой. Говорить об этом бессмысленно, поскольку азербайджанская сторона установила КПП. Мы передали российской стороне вооружение, которое по соглашению должно было быть уничтожено".

Какая сторона конфликта в мире оставит вражеским силам всю ее технику и даст противнику вместе с нею унести ноги? Кроме того, азербайджанская сторона предельно ясно заявила - сдавайтесь и сдавайте оружия, что, собственно, сепаратисты и сделали, получив пощечину от азербайджанской армии. Причем тут КПП, непонятно.

2. Было принято решение начать переговоры с азербайджанской стороной, чтобы избежать больших жертв среди населения.

Опять-таки, неловкая попытка оправдаться. Азербайджан наносил удары исключительно по военным целям сепаратистов ввиду своего гуманизма, а не потому, что попросил Шахрамарян. Плюс центральные власти страны не раз, протягивая руку помощи и мира, заявляли о том, чтобы армянское меньшинство в Карабахе, реинтегрировалось в азербайджанское общество. Баку считает армян Карабаха гражданами Азербайджана, а Азербайджан своих граждан не убивает. Такими делами занимается только нечисть в лице Роберта Кочаряна, которого в Армении никак не могут посадить за мартовские события.

Собственно гуманизм нашей страны был очевиден и когда армяне решили добровольно покинуть Карабах. Никто уезжающим армянам в спину не стрелял. У них было время забрать свои вещи, в отличие от азербайджанцев, которые убегали от армянских варваров и террористов босиком. Им стреляли в спину, их убивали, пытали и мучили. Геноцид в Ходжалы - доказательство зверств Армении в отношении мирного населения.

3. Баку планировал нападение на Нагорный Карабах задолго до "выборов".

Во-первых, не Нагорный Карабах, а Карабахский экономический район. Во-вторых, какое нападение? Азербайджан сам на себя напал? Абсурдно. В-третьих, этой фразой Шахраманян пытается остановить слухи о том, что он пришел к "власти", чтобы сдать "арцах".

4. Я, "министр обороны" и двое моих силовиков прибыли в Армению на вертолете.

В Армении ныне стоит вопрос, как Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и остальных задержали, а Шахраманян легко улизнул? Подозревают, что "сговорился с Азербайджаном". Очевидно, что беглец пытается оправдаться, что не был задержан лишь потому, что летел, а не ехал.

5. Следующий этап работы - обеспечить возвращение народа Нагорного Карабаха на родину. В возвращении населения заинтересованы многие глобальные центры: Россия, США, ЕС. Заинтересован в этом и Баку, ведь международное сообщество обвиняет его в депортации армян. У меня есть представление о статусе Нагорного Карабаха, видение, каким он должен быть для возвращения армян.

Какого, "народа Нагорного Карабаха"? Карабахские армяне не отличаются от армян Армении ничем, чтобы отмечать их в качестве отдельного "народа". И Карабах не является никакой их исторической родиной. Все армяне, проживавшие на территориях Азербайджана были там заселены, а позже, после оккупации, армянство активно заселяло сюда соплеменников из Сирии, Ливана и других частей мира, чтобы заселить все, что только можно на ряду с активным уничтожением всего азербайджанского и установлением хачкаров для создания иллюзии "древнеармянской земли".

Кроме того, никакого статуса нет и быть не может, а армяне не были депортированы - они ушли добровольно, сами. При том, что им говорили - оставайтесь и получайте гражданство. Шахраманян явно попутал новую реальность и думает, что сможет вернуться к разговорам про статус. Или пытается доказать сородичам, что еще может что-то решать, ведь он же "президент". Но судьба таких решал уже поставила на место. Все они сейчас в бакинском СИЗО. Решать что-то в Карабахском экономическом районе может лишь Баку. Именно его инициативы сейчас воплощаются в реальность. Это "Великое Возвращение" и "Возрождение Карабаха". Дальнейшая судьба Карабаха уже определена на многие десятилетия и даже века вперед. Никакие откровения Шахраманяна не смогут ее изменить.

Что касается "глобальных центров", о которых указал улизнувший сепаратист - никто, ни одна страна в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и возвращать кого-то. Те, кто захочет вернуться будут говорить с азербайджанскими властями, а не с Францией, ЕС, США. Конечно, армяне могут обсуждать этот вопрос хоть с марсианами, но сути дела это никак не поменяет.

Выступивший и оправдывающийся во всю Самвел Шахраманян выглядел как ребенок, которого поймали за съеденным шоколадом. Те, кто видел эту картину, поймут. Обычно в такой ситуации малой придумывает любые сказки, чтобы его не поругали. Сегодня Шахраманян в Ереване, вдали от азербайджанского правосудия, но очень боится армянской мести, ибо, как известно, все это время он находился взаперти и боялся выходить на улицы. Избираясь "президентом", Шахраманян не думал, что для него все закончится. Хотя Баку и предупреждал. Теперь он рассказывает в Ереване, что спасал "народ", но на самом деле спасал свою шкуру, ведь не подпиши он бумагу, сидел бы сейчас на одних нарах с Араиком, Рубиком и Бако. Вот и не выдержала душа поэта и пришлось выходить в эфир, становясь Анной Сергеевной из гайдаевской комедии.