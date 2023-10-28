Баронесса Кокс и плевок против ветра: старость пришла без мудрости

Автор: Акпер Гасанов

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

Этот афоризм Михаила Жванецкого идеально точно применим к даме, которая давно девальвировала свои многочисленные титулы и регалии, выступая в ипостаси адвоката армянского национализма, армянских территориальных претензии к Азербайджану. Речь идет о бывшем вице-спикере Палаты Лордов Великобритании, баронессе Кэролайн Кокс.

Давно о ней не было слышно. С другой стороны, а что ей сказать, после того, как Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, после самороспуска карабахской хунты, после задержания и доставки в баку бывших руководителей этой хунты? Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг нашей страны в Ханкенди и это, наверняка, был один из самых грустных дней в жизни баронессы Кокс.

Она ведь чего только не делала, дабы помочь карабахским сепаратистам! Она и на оккупированные территории нашей страны приезжала. Теперь же она может ездить разве что в Армению. Впрочем, она нашла себе и иное применение. В своем микроблоге X поделилась интервью с jurist.org под названием "Баронесса Кэролайн Кокс о Нагорном Карабахе: "Ни одна страна не должна ставить нефть выше гуманитарных интересов"".

"Была использована возможность слова "геноцид", потому что, если бы армяне не смогли выбраться из Нагорного Карабаха, это могло превратиться в потенциальный геноцид, и это вызывает глубокую тревогу", - сказала Кокс.

Оцените "масштаб трагедии" этой дамы. Вот перло из нее желание использовать привычное армянскому уху слово, но не получилось. Нет повода. А когда его нет, придумывается что-то из ряда вон выходящее.

"Потенциальный геноцид" это как? В каком разделе международного права есть такое словосочетание? Нет ничего и близкого к этому. Но баронесса Кокс на старости лет подалась в новаторы, выдавая плод своих несбывшихся фантазий за нечто общепринятое. При этом, она и не скрывает своей грусти по краху проекта, с которым она связывала столько надежд.

В частности, она все еще бредит каким-то "арцахом", хотя даже премьер-министр РА Никол Пашинян давно и неоднократно признавал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Пашинян использует в своих речах исключительно азербайджанские названия наших населенных пунктов. Поэтому речи баронессы Кокс выглядят совсем уж нелепо.

"Хотя "арцах" признан международным сообществом как часть Азербайджана, его приверженность своим армянским и христианским традициям широко признана", - несла она ахинею.

Попытка придать конфликту, в основе которого лежали территориальные претензии Армении к Азербайджану, религиозный характер - это ложь, чушь, примитивная провокация.

Ну и последнее. Самое яркое.

"Ни одна страна не должна ставить нефть выше гуманитарных интересов", - бормочет баронесса Кокс.

Это она, как бы, в огород Азербайджана камень бросить пытается. Словно, будь у Армении нефть, она бы ею не торговала, не усиливала на полученные прибыли государство. Но это еще не все. Хотелось бы послушать, что по поводу речей этой дамы думают в британской, транснациональной компании ВР.

Она ведь ведёт добычу нефти и газа во многих регионах Земли, как на суше, так на шельфе и в открытом море. Основные месторождения находятся в США, Анголе, ОАЭ, Аргентине, Австралии, Азербайджане, Египте, Ираке, Тринидаде. В общем, добывают они "черное золото" везде, где оно есть. Но тут появляется баронесса Кокс, которая решила плюнуть против ветра. Итог плевка был предсказуемым. Он лишь доказал правоту афоризма Жванецкого, применительно к этой пожилой леди.