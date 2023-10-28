https://news.day.az/politics/1610370.html Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с послом Ирана
Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с послом Ирана
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по внешней политике Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейидом Аббасом Мусави.
Об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az.
На встрече были обсуждены двусторонние отношения, процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, а также мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Также на встрече состоялся обмен мнениями по израильско-палестинскому конфликту, а также роли исламских стран в этом отношении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре