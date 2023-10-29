Вивеку Рамасвами нужны деньги армянского лобби, на самих армян ему плевать

Вивек Рамасвами, который не знал, о чем думает и даже потерял самообладание, говоря об Армении, запутал карту мира и превратил себя в посмешище. Возможно, для обычного человека не было бы ничего удивительного в таком поступке. Но такую безграмотность кандидата, желающего возглавить Америку, можно даже считать величайшей трагедией в американской истории.

Можно также сказать, что Рамасвами, индийец по происхождению, на мгновение потерял себя от армянской эйфории. Однако сложно назвать это настоящей любовью, или каким-то эффектом взятки, полученной им за очередную непрофессионально подготовленную кампанию против Азербайджана.

Не имея должных знаний истории Кавказа, он имеет наглость обвинять Азербайджан, поддерживая сепаратистские взгляды армян. Пользуясь популярностью и безграмотностью поддерживающей его части американского населения, проармянский Рамасвами, используя прикрытие и поддержку армянской диаспоры, безосновательно осуждает Азербайджан за так называемые "этнические чистки" против армян в Карабахе, и выступает против военной помощи США нашей стране.

Соединенные Штаты Америки, переживающие катаклизмы, экономический и социальный упадок населения, сход с рельсов десятка поездов с разливами пищевых и химических отходов, находятся еще и на критическом проценте массовых убийств к 2023 году на отметке более 500 случаев, в стране происходят сотни пожаров, госдолг достиг отметки в 33 триллиона долларов, но тем не менее, такие продажные лица, как Рамасвами заняты тем, что пытаются решить проблемы армян и безосновательно осуждают Азербайджан.

Сам кандидат, играя на публику словами президента Трампа о "глубинном государстве", которое ему нужно, чтобы положить конец и предотвратить начало Третьей мировой войны, провел интервью с известным ведущим Алексом Джонсом, чтобы удержать массы в прежнем состоянии невежества, как однажды сделал Джонс на своем канале InfoWars. Так почему же кандидат Вивек, проповедуя и обещая, как 45-й президент Америки, осушить болото глубинного государства, находит время для продвижения ложной истории о марсианских армянах, заселяющих Землю, и осуждает Азербайджан?

По мнению британского эксперта и журналиста Нила Уотсона, давшего комментарий AZERNEWS, существует несколько причин, объясняющих антиазербайджанскую предвзятость Рамасвами. Прежде всего, британский журналист отметил, что он олицетворяет американскую мечту, где стал миллиардером как сын иммигрантов.

"Он отчаянно хочет привлечь к поддержке своей президентской кампании богатую, активную и политически активную армяно-американскую диаспору, которая является одной из самых деятельных сторонников незаконной армянской оккупации Карабаха и семи прилегающих территорий. Во-вторых, это южная диаспора. Индийское индуистское происхождение. Исторически советское влияние в Индии было значительным, и поэтому он имеет естественную предрасположенность к армянской точке зрения. Кроме того, существуют параллели между вопросами Кашмира и Карабаха: Индия поддерживает Армению, а Пакистан однозначно поддерживает Азербайджан и даже не признает независимость Армении", - сказал эксперт.

Еще один вопрос, который связывает кандидата, по мнению журналиста, заключается в том, что в молодости Рамасвами был погружен в махинации американских религиозных правых, большинство из которых поддерживают Республиканскую партию, и поэтому это беспроигрышный вариант для президентского кандидата. Кандидат в поддержку христианской страны против того, что классифицируется как исламская страна, которая в значительной степени поддерживает менталитет жертвы Армении.

По словам Уотсона, многолетняя пиар-кампания, развернутая армянской диаспорой, особенно в США и Франции, способствовала тому, что в политических кругах был слышен только армянский голос.

"Однако, пока не будет доказано, что какие-либо законы были нарушены, ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Более того, европейские политики и средства массовой информации в подавляющем большинстве настроены антиисламски и туркофобно. Азербайджан должен разработать эффективную стратегию лоббирования во всех странах и международных организациях, чтобы его законная позиция была понята и услышана", - добавил журналист.

Продолжающиеся проармянские заявления политиков в большинстве стран "держав-крестоносцев" усилились в огромной прогрессии. После того, как Азербайджан добился справедливости на своей территории, проведя успешные антитеррористические мероприятия, ложные заявления и осуждения в адрес Баку в политических кругах не утихли, и это можно проследить по выступлению Рамасвами в Институте Гудзона.

В разговоре с Майклом Дораном из Института Гудзона, которого называют "самым ярым сторонником Азербайджана в Вашингтоне", Рамасвами допустил осечку, назвав Карабах частью Армении, назвав его "Нагорным Карабахом", где его тут же поправил Майкл Доран, отметив, что кандидат должен проверить в Google Map, что Карабах - это Азербайджан, и это подтверждено как мировым сообществом, так и премьер-министром Армении, и это важно знать для просвещения населения Америки.

"Помимо желания заручиться политической поддержкой и глубоких личных убеждений, основанных на его прошлом, я уверен, что Рамасвами преследует свои собственные интересы. Он хочет заручиться поддержкой армянских промышленников, а также их еврейских и консервативных христианских коллег для своего следующего биотехнологического предприятия. Рамасвами поклоняется деньгам, и это, по сути, его единственная мотивация" - в заключение подчеркнул британский эксперт Нил Уотсон.