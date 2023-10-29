Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу по случаю Дня Республики

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу поздравительное письмо по случаю национального праздника Турецкой Республики- Дня Республики.

Как сообщили Day.Az , в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в письме от имени Сахибы Гафаровой и членов парламента Азербайджана выражаются наилучшие пожелания спикеру парламента, депутатам и братскому народу Турции.

Отмечено, что провозглашение Гази Мустафой Кемалем Ататюрком в Великом национальном собрании Турции 29 октября 1923-го года создания Турецкой Республики положило начало новому и славному периоду в современной турецкой истории. В последние годы братская Турция, добившись всестороннего развития в политической, экономической, технологической и других сферах, стала могущественным государством, активно вовлечённым в мировые процессы, а благодаря реализации видения "Столетие Турции" Турция достигнет ещё больших успехов и побед.

"Нас весьма радует образцовый характер достигших своей наивысшей точки и основанных на принципе "Одна нация - два государства" братства, единства и стратегического партнерства Азербайджана и Турции", -говорится в поздравлении.

В письме выражена уверенность в том, что сотрудничество Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Великого национального собрания Турции, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, будет и впредь развиваться и расширяться общими усилиями.

Письмо заканчивается пожеланиями постоянных мира и благополучия дорогому турецкому народу.