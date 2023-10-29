https://news.day.az/politics/1610426.html Закир Гасанов в Китае
Закир Гасанов в Китае
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике для участия в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
В рамках визита запланирована встреча министра обороны с военным руководством Китая, а также посещение нескольких компаний оборонно-промышленного комплекса этой страны.
На предстоящих встречах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре