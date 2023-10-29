По случаю 100-летия Турецкой Республики были посещены монумент в честь турецких воинов и Аллея шехидов

29 октября отмечается 100-летие создания Турецкой Республики.

Как сообщает Day.Az, по этому случаю сотрудники посольства Турции в Азербайджане, военный атташе Вооруженных сил Турции в нашей стране, турецкие бизнесмены посетили обелиск, воздвигнутый в честь турецких воинов-шехидов, на котором высечены имена и фамилии турецких солдат, отдавших свои жизни во имя свободы Азербайджана, возложили венок к монументу.

Затем минутой молчания была почтена память гази Мустафы Кемаля и его соратников, прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Посол Турции в нашей стране Джахит Багчы, оставивший запись в книге памяти, сказал, что турецкий народ одержал эту победу своей решимостью и настойчивостью. Посол добавил, что сто лет назад великий сын тюркского мира, выдающийся полководец и гениальный лидер гази Мустафа Кемаль Ататюрк сумел объединить народ Турции вокруг единого идеала и успешно завершил борьбу за независимость, основав Турецкую Республику. Джахит Багчи подчеркнул, что эта великая победа является примером непобедимости и воли турецкого народа.

Он добавил, что благодаря Шушинской декларации, подписанной президентами Азербайджана и Турции, отношения между двумя странами поднялись на уровень союзничества.

Затем участники посещения возложили цветы к обелиску, на котором высечены имена и фамилии турецких солдат, отдавших свои жизни за свободу Азербайджана.

Сотрудники посольства Турции в Азербайджане, военный атташе Вооружённых сил Турции в нашей стране, турецкие бизнесмены, также с уважением почтили память героических сынов Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики, возложили цветы на могилы шехидов, также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".