https://news.day.az/politics/1610450.html В Азербайджане задержана еще одна преступная группировка, выполнявшая задания Ирана - ФОТО
В Азербайджане задержана еще одна преступная группировка, выполнявшая задания Ирана - ФОТО
В Азербайджане были арестованы девять человек, которые хотели создать государство "Кериме", выполняя задания Ирана.
Как передает Day.Az, ссылаясь на информированный источник, Trend представляет список из девяти арестованных:
1. Фарман Сулейман оглы Керимов
2. Руфат Расим оглы Маилов
3. Вилаят Мамед оглы Гадимов
4. Агиль Алишир оглы Рзаев
5. Бахруз Тофик оглы Садыгов
6. Сулейман Насир оглы Алекперов
7. Усуб Садраддин оглы Алиев
8. Муса Сураддин оглы Гулиев
9. Тофиг Агаджалил оглы Рагимов.
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