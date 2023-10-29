https://news.day.az/politics/1610474.html Закир Гасанов принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в приеме по случаю открытия 10-го Пекинского Сяншаньского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В ходе приема генерал-полковник З.Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Джаном Юся.
На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
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