Закир Гасанов принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума

Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в приеме по случаю открытия 10-го Пекинского Сяншаньского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе приема генерал-полковник З.Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Джаном Юся.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.