https://news.day.az/politics/1610482.html Официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики в Баку
Официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики в Баку
В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики.
Как сообщает Day.Az, в мероприятии, организованном посольством Турции в Баку, принимают участие представители дипломатического корпуса, политики, общественные деятели, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, представители общественных организаций, военные атташе, депутаты Милли Меджлиса, представители СМИ и другие официальные лица.
На официальном приеме ожидается видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам мероприятия.
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