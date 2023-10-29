Самвел уполномочен заявить: Шахраманян выдал Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

С интересными заявлениями выступил Самвел Шахраманян. Армянские СМИ упорно продолжают представлять его в качестве "президента арцаха", тем самым лишь доказывая глубину комплексов, порожденных в армянском обществе в связи с крахом проектов "миацум" и "арцах". О том, что никто и никогда не признавал легальность этого проекта в РА предпочитают не вспоминать.

Как и о том, что Шахраманян самолично подписал указ о самороспуске карабахской хунты. Но факт остается фактом- обнуление имело место. Соответственно, Шахраманян является ныне лицом без статуса. Проще говоря, он - никто. Но в то же время, он является носителем информации, знакомство с которой позволяет понять суть многих процессов в рядах карабахской хунты и в руководстве РА.

Так вот, отвечая на вопрос о том, было ли руководству Армении известно о том, что подписывает карабахская хунта в лице самого Шахраманяна, был дан предельно четкий ответ. Шахраманян подтвердил, что руководство РА было в курсе того, что он подписывал. Проще говоря, в Ереване дали согласие на самороспуск хунты. Это было важное уточнение. Ведь, в руководстве РА порой пытаются "прикидываться шлангом", делая вид, что никак они якобы не контролировали хунту.

Это было априори забавное заявление. Ведь, карабахская хунта, на протяжении всего времени своего существования, получала финансирование из РА. Так было при всех президентах и премьер-министрах РА. Собственно, благодаря ловкому прикарманиванию изрядной доли тех средств и стали долларовыми миллионерами Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян.

Они все и их ближайшее окружение, имеют в разных городах Армении многочисленные объекты недвижимости, бизнес-объекты. Наверняка, так же сказочно обогатиться мечтал и Шахраманян. Но, его планам не суждено было сбыться. С другой стороны, он хотя бы на свободе, в отличие от бывших лидеров карабахской хунты. У многих армян, в первую очередь карабахских, это вызывает вопросы.

Они пытаются понять, как так получилось, что Шахраманяну удалось улизнуть из Ханкенди и не было ли предательство бывших руководителей хунты ценой за его личную свободу? Вот и приходится Самвелу выкручиваться. Он и премьер-министра РА Никола Пашиняна, как видим, уже выдал, указав на то, что решение о самороспуске хунты было принято после согласования с официальным Ереваном.

А еще, куда же без этого, Самвел попытался придать своим действиям оттенок чего-то едва ли не героического. "Мы обсуждали с властями Армении возможные опасности, связанные с этими документами, но нашей целью в той ситуации было спасти жизни "народа арцаха", изрек он. Чушь, конечно. Чтобы спасти жизни карабахским армянам, нужно было, чтобы руководство РА изначально выбрало правильный, честный путь к миру.

Начав его с прекращения финансирования карабахской хунты, с вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского экономического региона нашей страны. Но Никол Пашинян, как мы помним, изначально пошел путем провокаций. Он сделал большое количество заявлений и шагов, после которых война стала неизбежной.

Более того, даже после поражения в 44 -дневной войне, РА продолжила финансирование карабахской хунты и не сделала ничего для разоружения армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Наоборот, из РА в Ханкенди продолжали поступать боеприпасы. Продолжился и минный террор в отношении азербайджанцев.

И все эти действия, как признался Шахраманян, карабахская хунта согласовывала с официальным Ереваном. Тем самым, который сейчас пытается играть в миролюбие. В Азербайджане прекрасно знают истинную цену словам руководства РА. Там никогда не пошли бы на мир с нашей страной по своей воле. Но там вынуждены считаться с новыми реалиями, которые обеспечили блестяще продуманная и реализованная стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.