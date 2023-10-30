Сахиба Гафарова выступила на официальном приёме в честь столетия создания Турецкой Республики

29-го октября в Центре им. Гейдара Алиева в Баку был организован официальный приём в честь столетия с создания Турецкой Республики, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В приёме приняли участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, посол Турции в Баку Джахит Багчы, заместители главы Милли Меджлиса и депутаты, представители государства и правительства, иностранные послы в Азербайджане и общественные деятели.

На организованном посольством Турции в Азербайджане мероприятии вначале прозвучали государственные гимны двух стран.

Сахиба Гафарова передала собравшимся сердечные поздравления и наилучшие пожелания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю столетнего юбилея Турецкой Республики.

Затем было сказано, что победа в борьбе за Освобождение под руководством Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и построение Турецкой Республики 100 лет назад заняли своё место среди значительнейших исторических событий двадцатого века. По словам Сагибы Гафаровой, Турция за истёкшее столетие прошла путь поразительного развития как общество и государство, опирающиеся на фундаментальные принципы светскости, демократии и национальности. При этом прогресс шёл во всех сферах.

В частности, по словам спикера Милли Меджлиса, в последние двадцать лет братская страна добилась впечатляющих успехов под главенством выдающегося политического и государственного деятеля, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция может гордиться своим богатым экономическим, политическим, военным, интеллектуальным, духовным потенциалом, будучи сегодня одним из самых влиятельных и могущественных государств мира.

Турция тесно вовлечена в деятельность таких организаций, как Организация Объединённых Наций, НАТО, Большая Двадцатка, Организация Исламского Сотрудничества и Организация Тюркских Государств, что превратило её в глобального игрока, выступающего за мир и стабильность. Затронув тему лидерства Турции, Сахиба Гафарова указала на беспристрастную и объективную позицию братской страны по международным проблемам как играющую стабилизирующую роль в нынешний опасный период, который переживает весь мир.

Соединяя Европу и Азию, Турция, в то же время, активно участвует в урегулировании конфликтов в различных регионах, а также в миротворческих миссиях и дипломатических инициативах. Основанная на критериях справедливости и честности турецкая дипломатия обладает правом голоса в развитии диалога и продвижении мирных инициатив. Налаживание стратегического партнерства с различными странами, укрепление экономических связей и создание эффективных дипломатических отношений ещё более усиливает международный авторитет Турции. Богатое историческое наследие Турции, её яркая культура и "мягкая сила" позволяют ей как распространять свое влияние на обширные регионы мира посредством культурной дипломатии, так и способствовать культурному обмену.

Как подметила спикер азербайджанского парламента, сегодня армия Турции, а также военно-воздушные и военно-морские силы этого государства одни из сильнейших в мире. По словам Гафаровой, Турция обладает высокоразвитой оборонной промышленностью и производит наисовременнейшее оружие, военные и военно-технические средства.

Как было далее отмечено, что Турция демонстрирует приверженность глобальной солидарности и гуманитарным ценностям, оказывая помощь беженцам и жертвам стихийных бедствий из разных стран мира.

Достигнутые братским государством на пути устойчивого развития успехи вызывают нашу искреннюю радость: ведь мощь Турции - это мощь и Азербайджана, ровно как сила Азербайджана - это сила и Турции. Братство и дружба наших народов и государств - наше величайшее достояние.

Мы всегда с неизменным удовлетворением говорим о том, что наши отношения основаны на принципе "одна нация - два государства", сформулированном Великим лидером Гейдаром Алиевым. Если же процитировать Президента Азербайджана Ильхама Алиева, "Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом как два братских государства".

Союз наших народов прошел испытания в Дарданелльской операции начала 20-го века, в боях с армяно-большевистскими отрядами в Азербайджане вообще и в Баку в частности, в ходе 44-дневной Отечественной войны против оккупанта-Армении три года назад и, наконец, во время проведения Азербайджаном антитеррористических мероприятий в сентябре этого года.

Примерно через 10 дней в Азербайджане будет отмечаться День Победы, сказала г-жа Гафарова, добавив, что мир вновь был свидетелем турецко-азербайджанского братства и дружбы во время операций этой войны под руководством победоносного верховного главкома Ильхама Алиева. Вторая Карабахская Война велась осенью 2020-го года, дабы положить конец оккупации наших земель и восстановить как целостность территории нашей страны, так и попранную историческую справедливость.

Как отметила Гафарова, оказанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в дни войны моральная и политическая поддержка, заявление о "красной линии" пред лицом угрозы внешнего вмешательства в конфликт, а также занятая всей Турцией твёрдая позиция показали всем, что Азербайджан не одинок в своей борьбе за правое дело: Турция, её лидер и народ, как везде и всегда, были рядом с нами.

Сахиба Гафарова с радостью заявила, что подписанная президентами двух стран в июне 2021-го года Шушинская декларация подняли наши братство и дружбу на высочайший уровень - на пик партнёрства.

Реализуемые ныне сообща Азербайджаном и Турцией в запланированном порядке и с должной решимостью проекты изменяют геополитическую панораму не только Южного Кавказа, но и более обширного региона.

По словам Гафаровой, претворяемые в жизнь при активном участии наших стран энергетические и транспортные проекты играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евразии, а также в расширении экономических связей между странами. Турецко-азербайджанское единство и солидарность способствуют более тесному единению и Тюркского мира.

Турция действует с нами сообща в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, опустошённых армянскими вандалами за 30-летний период оккупации, и во всех других вопросах. Мы уверены, что единство и равенство Азербайджана и Турции будут в ближайшие годы приносить нашим народам всё новые успехи.

Сахиба Гафарова пожелала братскому турецкому народу благополучия и счастья в этот день столетнего юбилея Турецкой Республики.

В завершение своей речи Спикер заявила, что реализация видения Реджепа Тайипа Эрдогана "Столетие Турции" позволит этому государству прийти ещё большим достижениям в текущем новом веке.