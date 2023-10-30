Канаде стоит вспомнить о призраках прошлых грехов

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Хумай Агаджанова

Ни реальность, ни исторические факты не могут позволить стране, которая уничтожила целый народ, совершив геноцид, обвинять Азербайджан в этнической чистке.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на днях посетила Армению и на совместной с армянским коллегой Араратом Мирзояном пресс-конференции выдвинула необоснованные обвинения против Азербайджана, пригрозив Баку санкциями.

Несмотря на то, что в регионе нет "гуманитарного кризиса", канадский министр заявила обратное. Похоже, что Канада несколько отстала от процессов и сейчас пытается поддержать шоу "гуманитарный кризис", который Армения инициировала ранее. То, что она после Европейского союза, Франции и США в целом поддерживает ложь Армении, показывает, будто в какой-то момент ей захотелось заявить о себе. Вероятно, игнорирование того, что происходило в прошлом, лежит в основе канадской политики. В противном случае, она не стала бы относиться к армянам, незаконно поселившимся на азербайджанских землях, имеющим армянские паспорта, как к "беженцам", забыв об азербайджанцах, вынужденно переселившихся с бывших оккупированных территорий Азербайджана и о насильственно депортированных из Армении.

Тот, кто не знает о запятнанной истории Канады, может подумать, что точно так же, как она не имеет понятия о политике и дипломатии, она не знает значения терминов "беженец", "вынужденный переселенец".

Реальность же такова, что Канада, созданная в результате геноцида коренных народов, прекрасно знает значение этих терминов. Но то, что у нее такое же кровавое прошлое, как у Армении, а на руках кровь невинных людей, вытеснение и убийство местного населения со своих земель, показывает ее сущность. По этой причине она не может сформулировать адекватное и верное мнение. Потому что Канада воспринимает это как должное и считает это правильным.

Что касается необоснованных претензий М.Джоли к Азербайджану, то эти заявления, как и предыдущие, являются чепухой. Канада, вошедшая в историю, прежде всего, детоубийствами, не имеет морального права обвинять Азербайджан в этнической чистке. Церковные школы-интернаты, первые из которых были открыты католической церковью от имени правительства Канады в 1840 году, а последние закрылись в 1997 году, помнят как места, где насильно удерживали более 150 000 детей из числа коренного населения.

Утверждалось, что большинство детей, насильственно отчужденных от своих семей и культур, для "интеграции" в общины белого большинства, подвергались жестокому обращению, голоду и холоду, а также сексуальному и физическому насилию. На некоторых детях даже проводились медицинские опыты. В 2008 году в Канаде была создана Комиссия по установлению истины и примирению, чтобы раскрыть весь масштаб трагедии в церковных школах-интернатах.

Комиссия, выслушавшая более 6 тысяч выживших жертв, завершила свою работу в 2015 году и опубликовала отчет на 4 тысячах страниц, в котором охарактеризовала произошедшее как "культурный геноцид".

Перед лицом таких фактов она не имеет права не только высказывать свое мнение против Азербайджана, но и говорить о демократии и этике. Было бы абсурдно ожидать политической компетентности от министра, не обладающего обычными познаниями в географии, не знающего и не желающего понимать, какой силой и позицией Азербайджан обладает в регионе. Если бы у них была такая компетентность, они бы в первую очередь попытались выйти из ситуации, когда являются "марионетками" США и используются как инструмент давления. Они саркастически высказываются против Азербайджана - страны, от которой зависит удовлетворение их потребностей в уране, считая, что они покажут себя игроками, страной "политической компетентности, слова и позиции". Все это дает представление о том, какой политикой, умом, компетенцией обладает Канада.

Планы стран, которые ранее высказывали предвзятые, односторонние взгляды по поводу Азербайджана, рухнули перед лицом фактов. Канада тоже не сможет избежать этой участи, она получит по заслугам.