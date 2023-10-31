Мило улыбаться Москве, сотрудничая с Западом, у Еревана не получится

В последнее время в Армении все чаще звучат требования о выводе российской военной базы из страны. Однако делается это не на официальном уровне. Насколько Пашинян дерзок по отношению к России, настолько и осторожен.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Россия не позволит Пашиняну просто так идти на поводу у Запада и делать из Армении форпост против Москвы, подчеркнул Михайлов. Пашинян в этом вопросе не категоричен. В своем недавнем интервью The Wall Street Journal он не говорил о необходимости закрытия базы, сказал лишь, что "не видит преимуществ для страны от ее размещения".

"Пашинян весьма интенсивно критикует ОДКБ за то, что организация не поддержала Армению во время столкновений на границе. Однако следует учитывать, что это были провокации с армянской стороны, на которые Азербайджан был вынужден адекватно отвечать. ОДКБ, разобравшись, в ситуацию не вмешивалась, потому что непосредственного нападения на Армению не было. И это в Ереване прекрасно знают, но как повод пытаются использовать против России.

Мы видим усиление сотрудничества Армении с США, заключающиеся договора на поставку вооружений из Франции. Все это Пашинян аргументирует диверсификацией отношений. Тут нужно понимать следующее. Армения должна определиться, с кем она. Если с Россией, то с Россией, если с Западом - то с Западом. Армения - это не тот случай, когда страна сможет сохранять нейтральную позицию и поддерживать близкие отношения с обеими сторонами. Невозможно быть и с блоком НАТО, и с Москвой, потому что Армения это, прежде всего, сфера влияния Российской Федерации. И если уж Ереван захочет рубить концы, то ему придется делать это полностью, так как усидеть на двух стульях, мило улыбаясь Москве и сотрудничая при этом с Западом, у него не получится. Так что разговоры о выводе базы преждевременны", - сказал российский политолог.

По словам Михайлова, механизмы вывода базы в межгосударственном договоре, наверняка, присутствуют, и юристы, если поставят такую цель, могут, порывшись в договоре, найти какой-то повод для выхода Армении из соглашения. Однако такой шаг будет грозить Армении весьма непредсказуемыми последствиями, считает наш собеседник. Она должна будет заручиться обширнейшей поддержкой западных партнеров на этот случай, чего пока что не наблюдается.

"Как и Украину, Армению пытаются использовать в своих играх Франция и США. Как только они увидят безуспешность этих потуг, Армению бросят, и тогда у нее не останется друзей вообще. Россия тоже отвернется, во всяком случае, она не будет вести диалог с нынешним руководством Армении. Москва заявила, что армянский народ считает братским и ничего против него не имеет. Но действия Пашиняна и его команды являются большим раздражителем в наших межгосударственных отношениях. В любом случае, пока будет действовать дипломатия, а дальше будет видно", - сказал Евгений Михайлов.

P.S. Как выяснило российское издание "Известия", Армения не сможет в одностороннем порядке отказаться от 102-й военной базы в Гюмри до 2044 года. В статье 27 соответствующего документа сказано: "Если одна из сторон заявит о своем намерении прекратить действие настоящего договора, вопросы, связанные с ликвидацией российской военной базы, решаются смешанной комиссией. Ликвидация российской военной базы должна быть закончена в согласованные между сторонами сроки". Согласно подписанному в 2010 году президентами России и Армении протоколу № 5 к договору о российской базе, срок ее нахождения на территории Армении продлен до 2044 года.

Российская военная база в Армении находится в подчинении Южного военного округа РФ. Она является единственной российской базой в Закавказье и входит в состав Объединенной группировки войск России и Армении. База обеспечивает сохранность границ СНГ, а также интересы России в регионе.

Лейла Таривердиева