В Баку проходит презентация отчета о преступлениях на почве ненависти в отношении азербайджанцев

В Баку проходит презентация отчета о преступлениях на почве ненависти и разжигания ненависти в отношении азербайджанцев.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии принимают участие председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, руководитель Аппарата министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций, депутаты, деятели науки и представители СМИ.

Отчет проводится при совместной организации ЦСИ и Уполномоченного по правам человека Азербайджана.