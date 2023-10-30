https://news.day.az/politics/1610549.html Уходя из Ханкенди армяне испортили оборудование для разминирования - ФОТО
Уходя из Ханкенди армяне испортили оборудование для разминирования - ФОТО
В ходе деятельности по гуманитарному разминированию, осуществляемой Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, на территории города Ханкенди была обнаружена база неправительственной организации (НПО) "HALO Trust".
Как передает в понедельник Day.Az об этом сообщает Агентство по разминированию.
Было отмечено, что на базе, принадлежащей Международной гуманитарной неправительственной организации "HALO Trust", было обнаружено значительное количество намеренно выведенных из строя детекторов и оборудования для разминирования.
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