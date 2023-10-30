Одним из примеров яростной ненависти в отношении азербайджанцев было заявление Кочаряна с международной трибуны

Одним из примеров яростной ненависти в отношении азербайджанцев было ксенофобское, расистское, шовинистическое заявление Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости", сделанное с международной трибуны. Племенной менталитет полевого командира, обесценивающего мир и спокойствие, биологизирующего нации и желающего стать членом европейской семьи, очевиден.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев".

"Известный в международном сообществе как интеллектуал, профессор Георгий Дерлугьян в своем заявлении касательно азербайджанцев на платформе "Civilnet", отметил: "Они - крестьянская нация, их естественный прирост такой же, как в странах третьего мира". Это далеко от статуса ученого, поскольку в науке нет места подобным разделениям.

Унизительные дискурсы, направленные армянами на азербайджанцев в период оккупации на интернет платформах - "торговцы, не умеющие воевать, кочевая нация, примитивные кочевники" и другие эпитеты, были показателем окаменевших умов, ведь война раскрыла совершенно иную реальность - образы 100 тысяч героических азербайджанцев.

Игорь Мурадян в интервью Томасу де Ваалу на вопрос: "Что вы думаете об азербайджанских жителях Карабаха? ответил: "Их мнение и судьба никого не интересовали" - раскрывает антигуманистическую сущность активистов "Миацум", их идентичность, не учитывающую человеческое достоинство. На аналогичных тезисах также была построена идеология Третьего рейха, которая принесла миллионные потери", - добавил З.Орудж.

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев".