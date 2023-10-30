https://news.day.az/politics/1610563.html Азербайджан направляет гуманитарную помощь Украине - ФОТО
Азербайджан направляет гуманитарную помощь Украине - ФОТО
Из Азербайджана в Украину направляется очередная партия гуманитарной помощи.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, первая часть электрооборудования, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Украине, сегодня отправляется с территории Сумгайытского технологического парка.
Отметим, что из Азербайджана в Украину несколько раз отправлялась гуманитарная помощь. В последний раз гуманитарный груз состоял из водопроводных труб, насосов для перекачки воды, спасательных жилетов. В то же время в Украину было отправлено 20 тонн топлива, предназначенного для техники и судов, используемых в спасательных операциях.
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