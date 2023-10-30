Возбуждено уголовное дело, связанное с геноцидом и депортацией западных азербайджанцев Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльмар Джамалов в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"В настоящее время продолжается расследование таких преступных фактов, как умышленное убийство гражданского населения, убийство или причинение тяжких телесных повреждений гражданским лицам в результате подрыва на минах, незаконное расселение армян на оккупированных территориях. Если Армения хочет установления мира в регионе, она должна отказаться от разжигания ненависти в отношении азербайджанцев", - добавил Э.Джамалов

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев".