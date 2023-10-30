Сабина Алиева констатирует усиление ненависти по отношению к азербайджанцам

Сегодня в социальных сетях и цифровых СМИ растет разжигание ненависти в отношении азербайджанцев со стороны Армении.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"Особо следует отметить, что разжигание ненависти в отношении азербайджанцев резко выражается в Армении со стороны различных слоев общества, а также лиц армянского происхождения, проживающих в разных регионах мира. Подобные случаи получили более широкое распространение во время Второй Карабахской войны и в послевоенный период. В социальных сетях и в прессе употреблялись унизительные, оскорбительные, открыто пропагандирующие ненависть к нашей стране и азербайджанцам выражения.

В настоящее время в социальных сетях, на сайтах в интернете постоянно делаются заявления, угрожающие азербайджанцам, используются агрессивные и унижающие человеческое достоинство выражения по отношению к ним. Разжигание ненависти на этнической почве является еще одним проявлением политики нетерпимости, проводимой Арменией в отношении нашей страны на протяжении многих лет", - сказала С.Алиева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев".