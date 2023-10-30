Иск Азербайджана против Армении будет рассмотрен в ближайшие годы

В апреле 2022 года на демонстрациях оппозиции в Армении одним из главных лозунгов был - "Армения без тюрков". Доказательства и факты по всем этим случаям были собраны нами и представлены в суд в виде дополнительных жалоб.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"Хочу отметить, что азербайджанская сторона 23 января текущего года заявила и представила в Международный суд свой основной иск, основанный на тысячах страниц доказательств в связи с почти тридцатилетней незаконной военной оккупации Арменией международно признанных суверенных территорий Азербайджана, изгнанием этнических азербайджанцев со своих исторических земель, совершением геноцидов и других преступлений против человечества.

Учитывая характер рассмотрения межгосударственных жалоб в международных судах, данный иск будет рассмотрен в ближайшие годы.

Отмечу, что эти преступления против азербайджанского народа не просто противоправные действия, совершенные в каких-либо случайных, хаотичных условиях, а основаны на этнической ненависти и радикальной националистической идеологической линии "цехакронизма", широко пропагандируемой в Армении на протяжении десятилетий. Наш межгосударственный иск указывает именно на это.

Идеология Армении полностью противоречит подходу правительства Азербайджана, которое поощряет равные права этнических армян, совместное проживание двух народов и постоянно призывает к миру", - сказал Э.Мамедов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев". В церемонии принимают участие председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, руководитель Аппарата министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций, депутаты, деятели науки и представители СМИ.