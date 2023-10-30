Армению обвинили в маскировке призывов к насилию против азербайджанцев "свободой слова"

Призывы Армении к этнической ненависти продолжаются и сегодня на государственном уровне. Армения замаскировала призывы к насилию против азербайджанцев под "свободу слова".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"Антитюркская и антиазербайджанская идеология в Армении продолжается и по сей день. В разное время можно встретить расистские мнения, высказанные представителями правительства Армении. К сожалению, эти идеи продолжают распространяться и сегодня.

Деятельность тех, кто призывает к насилию в отношении азербайджанцев, не запрещена и не наказуема. Напротив, им оказана поддержка со стороны правительства Армении, несмотря на то, что, согласно армянскому законодательству, за подобные лозунги предусматривается уголовная ответственность", - добавил Э.Мамедов

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев". В церемонии принимают участие председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, руководитель Аппарата министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций, депутаты, деятели науки и представители СМИ.