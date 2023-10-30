Сабина Алиева рассказала о военных преступлениях Армении

Во время 44-дневной войны, Вооруженные силы Армении раздавали гражданскому населению, в том числе журналистам, религиозным деятелям и даже детям, военную форму и оружие.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"Пытки и давление, с которыми столкнулись азербайджанские военнослужащие, взятые в плен Вооруженными силами Армении во время 44-дневной войны, указаны нами в отчете и доведены до сведения международных структур. В период освобождения азербайджанских земель от оккупации, Вооруженные силы Азербайджана не подвергали обстрелам гражданские объекты и население", - сказала С.Алиева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев". В церемонии принимают участие председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, руководитель Аппарата министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций, депутаты, деятели науки и представители СМИ.