Сотни азербайджанцев стали инвалидами из-за давления в армянском плену

Сотни азербайджанцев стали инвалидами, подвергшись давлению в армянском плену.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"Врач армянского происхождения Аида Серобян, "наблюдавшая" за азербайджанцами, взятыми в заложники во время оккупации Кяльбаджарского района (02.04.1993), делала Арзу Гаджиеву (31.03.1993 года рождения) уколы с неизвестным содержимым, в результате чего ребенок стал инвалидом, и скончался в 2003 году.

В качестве одного из многочисленных фактов пыток, применяемых к азербайджанским военнопленным, можно привести также пример с истязанием Муршудова Садраддина Аслан оглу, которого после избиения заставляли глотать осколки стекла. Помимо этого, в результате медицинских экспертиз, проведенных после обмена телами между сторонами, было подтверждено совершение пыток и унижений над пленными, как до, так и после их смерти", - сказала С.Алиева

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев". В церемонии принимают участие председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, руководитель Аппарата министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций, депутаты, деятели науки и представители СМИ.